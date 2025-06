Nessun rispetto per Martina e per la madre | rimosso il video in cui la donna in stato confusionale promuove un panino con un tiktoker

Un video che doveva celebrare la memoria di una giovane vittima si è trasformato in un caso di malcontento. La promozione del panino in onore di Martina Carbonaro, accompagnata da una madre visibilmente provata, ha suscitato indignazione. Questo episodio mette in luce una tendenza inquietante: l'uso del dolore per fini commerciali. È tempo di riflettere su come il rispetto e la sensibilità debbano sempre prevalere anche nel mondo del marketing.

Un video pubblicato su TikTok (e poi rimosso) da un noto venditore di street food campano ha scatenato un'ondata di critiche e polemiche. Nel filmato, l'influencer prepara un panino in memoria di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato, con accanto la madre della ragazza, Fiorenza Cossentino, visibilmente provata e indossando una maglietta con la foto della figlia.

