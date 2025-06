Neri Marcorè per il taglio del Nastro di Officine Social Movie

Arezzo, 2 giugno 2025 – Sarà Neri Marcorè, con il suo primo film da regista "Zamora", il protagonista d'eccezione della data inaugurale di Officine Social Movie, il festival che dal 2020 racconta ad Arezzo, attraverso la pellicola, le tematiche del sociale e dell'impegno civile veicolando i valori della solidarietà, dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti. Pochi ancora i posti disponibili per partecipare gratuitamente al primo giorno del festival che avrà luogo martedì 3 giugno presso il Cinema Eden di Arezzo con inizio alle ore 20:30. Solo per la data con Marcorè è ancora possibile infatti fermare, gratuitamente, il proprio posto in platea attraverso il portale del Cinema Eden all'indirizzo: https:cinemaeden.

