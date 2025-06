Nelsson saluta la Roma | niente riscatto ritorno al Galatasaray

Victor Nelsson saluta la Roma e torna al Galatasaray, segnando un altro capitolo di un mercato estivo che ha riservato molte sorprese. La decisione di non riscattarlo evidenzia come le scelte strategiche dei club siano sempre più orientate verso giocatori in grado di fare la differenza. In un calcio dove il talento è la chiave, chi avrà successo nella prossima stagione? Rimanete sintonizzati per scoprire le mosse future!

L'avventura di Victor Nelsson alla Roma è già giunta al capolinea. Arrivato nella sessione invernale di mercato in prestito dal Galatasaray con diritto di riscatto, il difensore danese non ha lasciato il segno e non rientra nei piani della società per la stagione 202526. Come riportato da Il Tempo, il club giallorosso ha deciso di non esercitare l'opzione d'acquisto fissata a 10 milioni di euro più 2 di bonus. Una valutazione considerata eccessiva alla luce del rendimento offerto dal centrale classe 1998, che in pochi mesi non è riuscito a conquistarsi spazio né continuità.

msn.com scrive: Victor Nelsson è un nuovo calciatore della Roma. Il difensore danese classe '98 arriva dal Galatasaray con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e va a colmare il vuoto lasciato ...

Lo riporta corrieredellosport.it: Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Victor Nelsson ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma almeno fino ... con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10 milioni.

msn.com scrive: (Adnkronos) - Colpo in difesa per la Roma. Il club giallorosso ha acquistato Victor Nelsson, centrale in arrivo dal Galatasaray, in prestito oneroso da circa un milione con diritto di riscatto ...