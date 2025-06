nell arcipelago francese di mayotte la chikungunya una malattia trasmessa dalle zanzare è entrata in fase di epidemia

La chikungunya è tornata a fare paura nell'arcipelago di Mayotte, dichiarando ufficialmente una fase epidemica. Con sintomi simili all'influenza, questa malattia virale colpisce soprattutto nei periodi più caldi, evidenziando l'urgenza di affrontare il crescente problema delle zanzare. Mentre il mondo si interroga sulle pandemie e le loro conseguenze, questo caso ci ricorda quanto sia fondamentale investire nella salute pubblica e nella prevenzione. La situazione merita attenzione!

La SPF, l'agenzia nazionale francese per la sanità pubblica, ha annunciato che dalla settimana scorsa la chikungunya è ufficialmente entrata in fase epidemica. Si tratta di una malattia virale trasmessa dalle zanzare con sintomi simili a quelli dell'influenza, che si è diffusa nell'arcipelago francese di Mayotte. Dall'inizio dell'anno sulle isole, che si trovano nell' Oceano Indiano, sono stati registrati cinquecentosessanta casi. Di questi, duecentoquattro risalgono alla settimana dal 19 al 25 maggio, con un aumento dell'incidenza del 42% in soli sette giorni. Secondo l'SPF, «la reale situazione potrebbe essere significativamente sottostimata».