Nella prossima Champions cambierà la regola che ha avvantaggiato il PSG più di ogni altra squadra

La Champions League si prepara a rivoluzionarsi! A partire dalla stagione 2025-2026, la UEFA introdurrà una nuova regola che potrebbe livellare il campo di gioco. Le squadre meglio classificate in campionato giocheranno in casa il ritorno anche nei quarti e in semifinale, smontando i privilegi del passato, come quelli avuti dal PSG. Un cambiamento che promette di rendere la competizione ancora più avvincente! Resta sintonizzato per scoprire chi ne trarrà vantaggio!

La Uefa per la Champions League 2025-2026 modificherà una regola. Verrà stabilito che le squadre meglio classificate durante la fase a campionato giochino in casa il ritorno anche nei quarti e in semifinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

