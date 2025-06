Nel Paese di Cetto Laviolenza L' editoriale di Cerno

Nel turbinio di idee e parole che caratterizza il dibattito pubblico, emerge la figura di Addeo, un Cetto Laviolenza che incarna l'epoca della disinformazione. La sua storia ci costringe a riflettere: è più facile dare la colpa all'intelligenza artificiale per le nostre paure piuttosto che affrontare la stupidità umana. Un invito a riscoprire il potere del pensiero critico nel mondo dei social media. Non lasciatevi abbindolare!

Dare la colpa all'intelligenza artificiale di quello che è stupidità umana, è la prova che il dibattito politico ci ha avvelenati. La storia di un professorino, tale Addeo, un Cetto Laqualunque che diventa Cetto Laviolenza, che nell'onda violenta dei social, nel buio della sua stanza, si convince di essere un eroe della democrazia.  Ci spiega perfino di avere un'idea politica che non intende cambiare, come se a qualcuno importasse qualcosa di quello che pensa e come se non avesse il diritto di esprimerlo andando a votare come tutti gli italiani che ancora lo fanno. E poi si scopre che questo pensiero politico altro non è che un'infilata di minacce di morte e auguri nefasti nemmeno a leader politici della sua parte avversa, centrodestra che governa l'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nel Paese di Cetto Laviolenza. L'editoriale di Cerno

