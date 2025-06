Negoziati Russia-Ucraina niente tregua ma scambio di prigionieri | tutte le richieste di Mosca per la pace

In un contesto di tensione geopolitica crescente, i negoziati tra Russia e Ucraina si intensificano, con uno scambio di prigionieri che segna un timido passo verso la pace. Mentre da Kiev si parla di “grandi passi” per risolvere il conflitto, emergono le richieste di Mosca, delineando una complessità diplomatica senza precedenti. Riusciranno queste trattative a spezzare il ciclo di violenza? La risposta potrebbe influenzare l'intera Europa.

Da Kiev arriva la volontĂ di raggiungere "grandi passi per arrivare alla pace", dopo l'annuncio della partecipazione di una delegazione ucraina a Istanbul, per i colloqui con la Russia. Ieri una telefonata Lavrov-Rubio in preparazione.

