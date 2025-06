Negoziati Istanbul ministro turco Fidan | Si lavora a incontro Putin-Zelensky

Incontro a Istanbul: il ministro turco Fidan fa da mediatore tra Russia e Ucraina in un momento cruciale. Mentre il mondo attende segnali di pace, si discutono scambi di prigionieri e condizioni per un possibile cessate il fuoco. Questo dialogo non è solo una speranza, ma un tassello nel grande mosaico della geopolitica globale. Riusciranno le diplomazie a trovare la strada per la stabilità ? Restiamo sintonizzati!

Nell’incontro a Istanbul fra Russia e Ucraina si punta a continuare a valutare le condizioni e le prospettive dei due Paesi in merito a un cessate il fuoco, “allo stesso tempo miriamo a portare avanti il processo di scambio dei prigionieri di guerra con considerazioni di natura umanitaria e abbiamo inoltre in programma di discutere i preparativi necessari per l’incontro tra i leader”. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, nel discorso che ha tenuto in apertura del secondo round di colloqui diretti fra Russia e Ucraina a Istanbul, nel palazzo Ciragan. Lo riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Negoziati Istanbul, ministro turco Fidan: “Si lavora a incontro Putin-Zelensky”

Leggi anche Istanbul, Putin non sarĂ presente ai negoziati: Medinsky guiderĂ delegazione russa - Vladimir Putin non parteciperĂ ai negoziati con l'Ucraina a Istanbul. Il Cremlino ha confermato che la delegazione russa sarĂ guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

Approfondimenti da altre fonti

Da Mosca nuovi paletti per la tregua, Zelensky sente Erdogan: L'incontro di Istanbul non sia vuoto - Zelensky incontra i senatori Usa: Grato per l'iniziativa sulle sanzioni; Ucraina, Mosca propone un secondo round di colloqui di pace con Kiev; Bozze di pace e “Istanbul 2”, l’ultima carta di Erdogan per tenere vivi i negoziati; Ankara, «possibile» trilaterale Russia-Usa-Ucraina in Turchia. Putin: solo dopo risultati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Governo turco crede nei negoziati che si sono aperti oggi a Istanbul (Christian Meier)

Secondo farodiroma.it: Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha affermato che il secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina in calendario a Istanbul includerà discussioni sul cessate il fuoco e sullo scambio di pri ...

A Istanbul un nuovo round di negoziati Kiev-Mosca. "Lavoriamo ad un faccia a faccia Putin-Zelensky"

Segnala msn.com: AGI - È Iniziato l'incontro tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul. Lo riferiscono i media russi. Le due delegazioni si ritrovano faccia a faccia presso il palazzo Ciragan di Istanbul. A mediar ...

Il colloquio di Istanbul «non ha avuto un esito negativo»

Da tio.ch: È durato circa un'ora il secondo round di negoziati Russia-Ucraina, le delegazioni sono già sulla via del ritorno ...