Negli Usa molotov contro manifestanti pro Israele | 8 feriti

Un attacco con molotov contro manifestanti pro-Israele a Boulder, Colorado, ha lasciato otto feriti, evidenziando il crescente clima di tensione e polarizzazione intorno al conflitto israelo-palestinese. Questo episodio drammatico è solo l'ultimo segnale di come le opinioni divergenti possano trasformarsi in violenza. La comunità globale sta assistendo a un momento cruciale: come affrontare la dialettica senza lasciarsi sopraffare dall’odio?

Milano, 2 giu. (askanews) – Sono almeno otto persone le persone rimaste ferite a Boulder in Colorado (Stati Uniti) nell’attacco compiuto nel pomeriggio del 1 giugno contro una manifestazione della comunitĂ ebraica a sostegno degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. A colpire con una molotov sembra essere stato un solo uomo che è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce la Cnn che mostra anche un video del sospettato, un uomo caucasico di mezza etĂ a torso nudo che prima di agire insulta i manifestanti. Tra gli otto feriti ci sono quattro donne e quattro uomini, di etĂ compresa tra i 52 e gli 88 anni, che sono stati trasportati in diversi ospedali dell’area metropolitana di Denver. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

