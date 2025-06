Negli scacchi cadono anche le frontiere dell’età Più global di così…

Negli scacchi, le frontiere evaporano: è un linguaggio universale che unisce culture e generazioni. "Chess Roads", l'evento esclusivo voluto da Andrea Bocelli e dal GM Roberto Mogranzini, celebra proprio questo potere del gioco, diventando un punto di incontro tra epoche diverse. Fino al 15 giugno, la fondazione Versiliana ospita un viaggio affascinante in un mondo dove ogni mossa racconta una storia. Non perdere l’occasione di scoprire il futuro degli scacchi!

Chess roads, un viaggio esclusivo che celebra gli scacchi come linguaggio universale e ponte tra epoche e culture. Sotto l’impulso di Andrea Bocelli, da sempre appassionatissimo di scacchi, e del GM Roberto Mogranzini, l’organizzatore, la fondazione Versiliana ospita l’evento che s’è aperto ieri e durerà fino al 15 giugno. Il gioco degli scacchi, lo ricordiamo, nasce divisivo, fazioso, come una simulazione di guerra, peraltro condotta attraverso caselle e pezzi che altro non sono se non rappresentazioni di spazio matematico astratto e di rapporti geometrici. Succede poi, di qui la bellezza del gioco, che quello spazio specifico e quei rapporti specifici, quel numero e quella disposizione di case, con quei pezzi che hanno quei movimenti, fuggano inspiegabilmente dalle aride regole e vadano a comporre un universo infinito, amato nella sua dimensione agonistica, ma anche, anzi soprattutto, in quella artistica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Negli scacchi cadono anche le frontiere dell’età. Più global di così…

