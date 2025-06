NBA cambio salutare per Bargnani; Beli e Datome in rodaggio

Nella stagione NBA 2013-2014, gli italiani sognano in grande! Andrea Bargnani, dopo il cambio dai Raptors ai Knicks, cerca un riscatto, mentre Belinelli e Datome stanno trovando il loro ritmo. Con Gallinari in fase di recupero, le speranze azzurre si concentrano su questi talenti. La sfida è aperta: riusciranno a brillare nel palcoscenico più prestigioso del basket? Ogni partita potrebbe essere decisiva per il futuro del basket italiano!

L’Nba season 2013-2014 ha preso il via da poco e già è arrivato il tempo di tracciare i primi bilanci per gli italiani impegnati oltre oceano: per ora con Gallinari ancora out per infortunio, restiamo comunque con tre i rappresentanti tricolori nel campionato di basket più importante al mondo. Per Andrea Bargnani il passaggio dai Toronto Raptors ai New York Knicks sembra aver giovato se non altro in termini di prestazioni: il romano, dopo un inizio in sordina sta venendo fuori alla distanza come dimostrano anche le due gare in doppia cifra contro i Minnesota Timberwolves e gli Charlotte Bobcats. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, cambio salutare per Bargnani; Beli e Datome in rodaggio

