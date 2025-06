Nazionale | Locatelli infortunato lascia il ritiro di Coverciano

Brutte notizie per la Nazionale: Manuel Locatelli lascia il ritiro di Coverciano a causa di un infortunio. Luciano Spalletti dovrà fare i conti con la sua assenza nelle cruciali sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldova. Questo imprevisto sottolinea l'importanza della gestione fisica dei giocatori, in un periodo in cui il calcio sta sempre più puntando sulla prevenzione degli infortuni. Gli azzurri sapranno reagire?

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Manuel Locatelli per le prime due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldova

LOCATELLI out per le prossime partite, trauma distorsivo alla caviglia: lascia il ritiro azzurro

Lo riporta tuttojuve.com: Arrivano ulteriori notizie da Coverciano dopo l’infortunio subito oggi in allenamento dal centrocampista bianconero Manuel Locatelli. Come riportato da Sky Sport, per l’azzurro ...

Non c'è pace per la Nazionale: Locatelli infortunato, verso il forfeit con la Norvegia

Da gazzetta.it: Oltre i problemi già presenti in difesa, con le assenze di Calafiori, Buongiorno, Scalvini e Leoni, più l'auto esclusione di Acerbi, lo stop di del centrocampista della Juve è un'altra defezione di cu ...

Infortunio Locatelli in nazionale: quando torna il centrocampista della Juve

Segnala tag24.it: Ancora brutte notizie per la nazionale di Luciano Spalletti. L'Italia, scossa nelle ultime ore dal rifiuto di Francesco Acerbi, dovrà fare i conti con l'infortunio di Manuel Locatelli. Le condizioni d ...