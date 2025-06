Nawrocki vince le presidenziali in Polonia con il 5089%

Karol Nawrocki è il nuovo Presidente della Polonia, trionfando con un sorprendente 50,89% dei voti. La sua vittoria segna un momento cruciale in un'Europa in cerca di stabilità, dove i partiti nazionalisti stanno guadagnando terreno. In un contesto di sfide globali, la Polonia si prepara a navigare in acque politiche turbolente. Sarà interessante vedere come Nawrocki plasmerà il futuro del paese e le sue relazioni con l'Unione Europea.

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Karol Nawrocki è il nuovo Presidente della Polonia. Il candidato nazionalista si è aggiudicato di misura il ballottaggio per le presidenziali. Un successo con il 50,89% dei voti, battendo il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski che ha ottenuto il 49,11%. foto: IPA Agency (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Elezioni Polonia, filo-Ue Trzaskowski vince di misura contro conservatore Nawrocki, 31,2% vs 29,7%, ballottaggio il 1° giugno - Le elezioni in Polonia si sono concluse con una vittoria di misura di Rafal Trzaskowski, candidato filo-Ue, sul conservatore Karol Nawrocki, nel primo turno.

