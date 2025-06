Nawrocki e il trumpismo hanno vinto in Polonia

In Polonia, la vittoria di Nawrocki segna un momento cruciale: il trumpismo sembra aver trovato una nuova casa in Europa. Con l'entusiasmo del sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, che annuncia il trionfo, si apre un dibattito su come i valori populisti stiano riscrivendo le regole politiche continentali. Riuscirà questa spinta a influenzare anche altri paesi? Un cambio di rotta che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini polacchi.

Varsavia, dalla nostra inviata. “Abbiamo vinto”, ha gridato il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski alle nove e qualche minuto, quando, a seggi appena chiusi, sono stati. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nawrocki e il trumpismo hanno vinto in Polonia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nawrocki e il trumpismo hanno vinto in Polonia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nawrocki e il trumpismo hanno vinto in Polonia

Riporta ilfoglio.it: Il candidato del PiS è il nuovo presidente del paese e batte con un punto percentuale di scarto il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski. L'affluenza, il voto dei giovani, la paralisi politica e tutti ...

Polonia, il conservatore Nawrocki vince le presidenziali

Scrive msn.com: In Polonia il candidato conservatore Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), ...

Elezioni Polonia, il sovranista Nawrocki vince le presidenziali con il 50,89%: battuto l'europeista Trzaskowski. Affluenza al 71,63%

Secondo ilmessaggero.it: Il il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski ...