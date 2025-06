Nastri d' Argento trionfa il messinese Guido Caprino

Guido Caprino, il talento messinese che ha incantato il pubblico, ha trionfato ai Nastri d'Argento 2025 come miglior attore! Un successo che porta lustro non solo a lui, ma all'intera Sicilia, un territorio sempre più presente nel panorama cinematografico nazionale. Questo premio non è solo una celebrazione del talento, ma conferma la crescita di una comunità artistica che sta attirando l'attenzione del mondo intero. Scopri cosa significa per la cultura siciliana!

Festeggia anche Messina dopo l'assegnazione dei Nastri d'Argento. L'edizione 2025 del noto premio cinematografico ha visto protagonista anche Guido Caprino, l'attore nato a Taormina ma da sempre legato a Nizza di Sicilia. Caprino ha conquistato il premio per la categoria miglior attore non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nastri d'Argento, trionfa il messinese Guido Caprino

