Nastri d' Argento trionfa il messinese Guido Caprino

Il talento siciliano brilla ancora: Guido Caprino conquista il Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista, portando un pizzico di orgoglio a Messina e alla sua terra. In un'epoca in cui le storie autentiche e le radici culturali stanno emergendo nel panorama cinematografico, la vittoria di Caprino è un chiaro segnale di come il talento locale possa risaltare nella grandezza del cinema italiano. Un'iniezione di speranza per le nuove generazioni!

Festeggia anche Messina dopo l'assegnazione dei Nastri d'Argento. L'edizione 2025 del noto premio cinematografico ha visto protagonista anche Guido Caprino, l'attore nato a Taormina ma da sempre legato a Nizza di Sicilia. Caprino ha conquistato il premio per la categoria miglior attore non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nastri d'Argento, trionfa il messinese Guido Caprino

Leggi anche Nastri d’Argento Grandi Serie 2025, vincitori e premi speciali - I Nastri d’Argento Grandi Serie 2025 premiamo la creatività italiana, celebrando storie che ci regalano emozioni e riflessioni.

Cosa riportano altre fonti

Nastri d'Argento Grandi Serie 2025: trionfa L'arte della gioia con 4 Nastri e un premio speciale

Scrive msn.com: Sono stati annunciati i vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2025 e a ottenere il numero maggiore di riconoscimenti è stata L'arte della gioia. Hanno trionfato inoltre Hanno ucciso L'uomo Ragno ...

Nastri d’Argento Grandi Serie, trionfa “L’arte della gioia” e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

Come scrive sorrisi.com: Assegnati a Napoli i prestigiosi premi dedicati alla serialità italiana: vincono anche “Avetrana - Qui non è Hollywood” e ”Dostoevskij”.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: trionfano l’Arte della Gioia e Questi Fantasmi, tutti i premiati

superguidatv.it scrive: Nastri d'Argento Grandi Serie 2025: trionfano l'Arte della Gioia e Questi Fantasmi, tutti i premiati nella cerimonia che si è svolta a Napoli.