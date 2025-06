Nastri d’argento 2025 nuova nomination per Maricetta Lombardo con il film Fuori di Mario Martone

il fermento del cinema italiano, "Fuori" di Mario Martone si afferma come una delle opere più attese e celebrate. Con 10 nomination ai Nastri d'Argento 2025, tra cui miglior film e migliore regia, il film promette di catturare l'attenzione di critica e pubblico. Il talento di Maricetta Lombardo emerge con forza, rendendo questa pellicola un vero punto di riferimento per l'arte cinematografica contemporanea. Non perdere l'occasione di seguirne il percorso!

Dopo gli applausi al Festival di Cannes, per l'ultimo film di Mario Martone è ora tempo di cominciare a raccogliere premi. "Fuori", con Elodie, Valeria Golino, Matilda De Angelis e Corrado Fortuna, ha ottenuto ben 10 nomination ai Nastri d'argento 2025 tra cui miglior film e migliore regia.

