Nasce a Francavilla al Mare il comitato “Parco culturale colline Villanesi”, un passo fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio naturale e culturale unico. In un’epoca in cui il turismo sostenibile e la valorizzazione delle identità locali sono più che mai attuali, questo progetto si pone come esempio di sinergia tra comunità e territorio. La bellezza delle colline villanesi è pronta a brillare nel panorama abruzzese!

Nasce a Francavilla al Mare il comitato "Parco culturale colline Villanesi" per l'esigenza di tutelare e promuovere il territorio delle colline villanesi in una rete integrata con tutta la città, l'Abruzzo e le regioni amiche o affini per territorio o iniziative simili. "Le colline villanesi.

