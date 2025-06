NASCAR Blaney festeggia a Nashville

Ryan Blaney trionfa a Nashville, conquistando la sua prima vittoria della stagione nella NASCAR Cup Series! Con questo successo, il pilota della Ford Mustang n. 12 segna un momento storico non solo per sé, ma anche per il motorsport americano, che sta vivendo un rinnovato fervore. La ‘città della musica’ si è trasformata in un palcoscenico di adrenalina e passione. Non perdere l’occasione di seguire questa entusiasmante competizione!

Ryan Blaney controlla il finale a Nashville e vince per la prima volta in stagione nella NASCAR Cup Series. L’americano di casa Penske non sbaglia ed ottiene la 14ma gioia in carriera, la prima nella ‘città della musica’. La Ford Mustang n. 12 ha preceduto all’arrivo la Chevrolet Camaro n. 77 Spire Motorsport di Carson Hocevar e la Toyota Camry n. 11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Il 31enne statunitense ottiene finalmente un successo in stagione, il secondo per il Team Penske dopo il risultato ottenuto da Joey Logano in Texas. Hamlin ha ottenuto la Stage 1, mentre la Stage 2 è stata firmata da Blaney che successivamente non ha più ceduto di fatto la leadership. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Blaney festeggia a Nashville

Ne parlano su altre fonti

NASCAR, Blaney festeggia a Nashville. 🔗Su questo argomento da altre fonti

NASCAR, Blaney festeggia a Nashville

Secondo oasport.it: Ryan Blaney controlla il finale a Nashville e vince per la prima volta in stagione nella NASCAR Cup Series. L'americano di casa Penske non sbaglia ed ...

NASCAR Cup champion Ryan Blaney honored in Nashville awards ceremony

Come scrive nascar.com: NASHVILLE — On Thursday night at the Music City Center, the NASCAR Champion’s Week festivities concluded with the honoring of Ryan Blaney, who reached the pinnacle of the sport — claiming ...

NASCAR Roots and International racers honored with a Nashville celebration of their own

Si legge su nascar.com: NASHVILLE, Tenn. – During a week in which Ryan Blaney, the champion of NASCAR’s top series, will be honored on Thursday night, the sport also acknowledged the achievements of drivers in its ...