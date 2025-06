Napoli rivoluzione in arrivo | tra addii colpi e De Bruyne ecco il piano di Manna

L'estate del Napoli si preannuncia esplosiva! Con il ritorno in Champions League, Manna ha in mente una strategia audace per rinvigorire la squadra. Tra addii clamorosi e nuovi innesti come De Bruyne, il club partenopeo punta a trasformarsi per affrontare le sfide europee. SarĂ interessante vedere come questi cambiamenti influenzeranno non solo le prestazioni in campo, ma anche l'entusiasmo dei tifosi, sempre piĂą coinvolti nel sogno di grandezza.

Sarà un'estate caldissima per il Napoli, che si prepara a un mercato lungo, ricco e strategico. Il ritorno in Champions League e l'aumento degli impegni ufficiali impongono una rivisitazione profonda dell'organico, sia dal punto di vista qualitativo che numerico. Tanti giocatori in uscita, altrettanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna, incaricato di costruire una rosa all'altezza delle ambizioni del nuovo corso firmato Antonio Conte. Addii annunciati: chi lascia Napoli Come riporta Tarantino sul Corriere dello Sport, l'elenco dei partenti è corposo.

