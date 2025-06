Napoli rinnovo in arrivo per Meret Poi caccia al secondo portiere | piacciono Suzuki e Kepa

Il Napoli si prepara a blindare Alex Meret con un rinnovo che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era. Con lo scudetto cucito sul petto, la squadra partenopea punta a completare la propria rosa, cercando un secondo portiere tra i nomi di Suzuki e Kepa. La questione del portiere rappresenta non solo una strategia tecnica, ma anche un simbolo della crescita e delle ambizioni azzurre. Chi sarà il prossimo a indossare i guanti?

Napoli, 2 giugno 2025 – Rinnovo sì o rinnovo no? La querelle legata al destino di Alex Meret è stata ovviamente messa in secondo piano dalla festa scudetto, ma la scadenza del contratto, fissata da tempo al 30 giugno 2025, si avvicina inesorabile e stavolta senza paracaduti di opzioni da poter attivare da parte del Napoli e, anzi, con l'ansia in più della sessione di mercato extra valida dall'1 al 10 giugno. Da mesi all'ombra del Vesuvio si rincorrono opposte voci e sensazioni: dall'ottimismo sfrenato di chi ipotizzava una firma già in pieno inverno a chi, ed è storia anche di pochi giorni fa, presagiva lo spettro dell'addio a zero di uno dei migliori portieri della Serie A (e non solo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, rinnovo in arrivo per Meret. Poi caccia al secondo portiere: piacciono Suzuki e Kepa

