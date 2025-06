Napoli radar su Frattesi e Kang-in Lee | il mercato guarda già alla nuova Champions

Il Napoli non si ferma mai! Mentre la squadra si prepara per la nuova Champions, il club scruta attentamente il mercato alla ricerca di talenti come Frattesi e Kang-in Lee. Un accenno di strategia che evidenzia la voglia di rinforzare il roster, mantenendo così alta la competitività. In un calcio in continua evoluzione, ogni scelta può fare la differenza: chi sarà il prossimo colpo da maestro? Restate sintonizzati!

Dalla Champions alla Champions. Il Napoli osserva attentamente gli sviluppi della finale di Monaco di Baviera, con gli occhi puntati sia sul campo che sul mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis si prepara a muoversi con decisione nelle prossime settimane, accendendo i riflettori su due nomi in particolare: Davide Frattesi e Kang-in Lee. Due profili che corrispondono alle esigenze di una rosa destinata a cambiare volto, con molti addii e nuovi innesti all'orizzonte. La squadra di Antonio Conte ha bisogno di intensità, inserimenti e gol: qualità che Frattesi, per caratteristiche, rappresenta perfettamente.

Leggi anche Osimhen Juve, il centravanti nigeriano è fuori dai radar bianconeri! L’attaccante del Napoli era l’obiettivo di quel dirigente, mentre adesso…Il capovolgimento di fronte che cambia tutto - Victor Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli, non è più nei radar della Juventus. Un cambiamento repentino, legato all’addio di un dirigente chiave, potrebbe stravolgere le strategie bianconere.

