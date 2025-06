Napoli prof autore minacce a Meloni tenta il suicidio Non è in pericolo di vita

Stefano Addeo, il docente napoletano che ha lanciato minacce choc contro la figlia di Giorgia Meloni, ha tentato il suicidio. Nonostante il gesto drammatico, non è in pericolo di vita. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l'esasperazione del dibattito politico e sociale che può sfociare in atti estremi. La domanda da porsi è: fino a che punto può spingersi la provocazione online senza conseguenze?

Ha tentato il suicidio Stefano Addeo, il docente autore del post pubblicato su Facebook con il quale augurava alla figlia della premier Giorgia Meloni di morire come Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall’ex fidanzato. Addeo avrebbe ingerito una forte dose di farmaci subito dopo aver avvertito la dirigente scolastica della scuola dove insegna, che a sua volta ha allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo insieme ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Nola in codice rosso ma non in pericolo di vita. Aveva scritto: “Vorrei vedere Meloni per chiederle scusa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, prof autore minacce a Meloni tenta il suicidio. Non è in pericolo di vita

