Napoli Politano e Ngonge al concerto di Gigi D’Alessio | che festa – VIDEO

Politano e Ngonge sono stati i protagonisti di un curioso siparietto con Gigi D’Alessio. Il Napoli ha vinto dieci giorni fa lo scudetto, ma in città si festeggia ancora. Nel capoluogo campano, infatti, si continua a respirare un’aria davvero elettrizzante. Ogni occasione, infatti, viene ‘sfruttata’ per cantare ‘I campioni dell’Italia siamo noi’. Anche questa sera, di fatto, c’è stata l’occasione per festeggiare. Allo Stadio Diego Armando Maradona si sta tenendo il concerto di Gigi D’Alessio, dove Matteo Politano e Ngonge sono anche saliti sul palco. Politano, Ngonge e Gigi D’Alessio cantano: “I campioni dell’Italia siamo noi”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it