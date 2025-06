Napoli Osimhen verso l’Al-Hilal Dall’Arabia | Accordo trovato

Victor Osimhen potrebbe dire addio al Napoli per intraprendere una nuova avventura all'Al-Hilal, un club che sta investendo enormemente per competere a livello globale. Questo trasferimento non solo segna un cambiamento nella carriera del bomber nigeriano, ma riflette anche il crescente fascino della Saudi Pro League, sempre più attrattiva per i giocatori di punta. Sarà interessante vedere come reagirà il Napoli a questa potenziale perdita.

Victor Osimhen è pronto a dire addio al Napoli dopo la parentesi estiva. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione intensa, è al centro delle voci di calciomercato internazionale e potrebbe presto trasferirsi in Arabia Saudita. Il club interessato è l’Al-Hilal, tra le squadre più ambiziose della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dal giornalista Abdullah . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Napoli, Osimhen verso l’Al-Hilal. Dall’Arabia: “Accordo trovato”

Leggi anche Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, c'è David dopo De Bruyne. All in dell'Al-Hilal su Osimhen; Dalla Turchia: L'Al-Hilal ha offerto a Osimhen un contratto di 3 anni del valore di 135 milioni di euro; Osimhen verso l’addio: Al-Hilal e Galatasaray rilanciano, la Juve respinta; Napoli, offerta shock dell'Al-Hilal per Osimhen che ora riflette: cosa succede con la Juventus. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con Osimhen per le prossime tre stagioni

Secondo ilnapolista.it: “La dirigenza dell’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante nigeriano Osimhen per rappresentare il club per le prossime tre stagioni”. Nei giorni scorsi il giornalista turco ...

Dall'Arabia: "Osimhen ha raggiunto un accordo con l'Al-Hilal"

Da msn.com: L'attaccante di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, potrebbe approdare in Arabia Saudita sui suoi profili social.

ULTIM’ORA – C’è l’accordo fra Osimhen e l’Al-Hilal! I dettagli e la durata del contratto

Come scrive ilnapolionline.com: Victor Osimhen, il futuro dice Arabia Saudita! Stando a quanto riportato da Abdullah Al-Hunayan, giornalista del ...