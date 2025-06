Napoli Osimhen ha conquistato la Turchia | Davidson Sanchez per convincere ADL a cedere l’attaccante?

Victor Osimhen sta scrivendo una nuova pagina della sua carriera in Turchia, dove le sue prestazioni da superstar hanno catturato l’attenzione del Galatasaray. Con ogni gol e assist, il sogno di un grande club europeo si avvicina sempre di più. Ma attenzione: la dirigenza turca non sembra intenzionata a lasciarlo andare facilmente! In un calcio sempre più globale, la Turchia si afferma come un trampolino di lancio per i talenti emergenti. Chi sarà il prossimo a fare il grande salto

Le prestazioni di Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray hanno convinto la dirigenza turca a puntare sull’attaccante del Napoli per il presente ma anche per il futuro. Il calciatore sogna una big europea ma, nel frattempo, sta conquistando i suoi tifosi a suon di gol ed assist. Il club turco sarebbe intenzionato a presentare un’offerta economica alla società . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

