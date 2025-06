Napoli occasione Soumaré per il centrocampo | ‘affare alla Billing’ può arrivare in prestito con diritto di riscatto?

Il Napoli si muove strategicamente per rinforzare il centrocampo con Boubakary Soumaré, un talento che ricorda il colpo alla Billing. L'interesse per il giocatore del Leicester, già manifestato in estate, rivela una visione a lungo termine da parte della dirigenza. Un prestito con diritto di riscatto potrebbe rivelarsi l'affare dell'anno, ma le richieste dell'entourage sono un nodo da sciogliere. Riusciranno i partenopei a sferrare questo colpo?

Il Napoli, già la scorsa estate, avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore del Leicester: Boubakary Soumaré. I partenopei sembrano essere ritornati sul profilo del centrocampista del Leicester con le foxes che avrebbero aperto anche al prestito. Il problema, però, restano le richieste dell’entourage del giocatore. La richiesta delle foxes è di circa 15 milioni di euro . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche America’s Cup a Napoli, Confcommercio: Occasione da non perdere per riqualificare Bagnoli - L'America's Cup 2027 a Napoli rappresenta un'opportunità unica per riqualificare Bagnoli. Secondo Confcommercio, l'evento contribuirà a migliorare l'immagine internazionale della città, valorizzando non solo l'appeal turistico, ma anche la capacità di attrarre investimenti e trasformare il territorio in un polo dinamico e innovativo.