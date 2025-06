Napoli Leao nel mirino| Manna incontra il padre il portoghese strizza l' occhio

Il Napoli punta in alto e sogna di portare Rafael Leao in azzurro! Giovanni Manna ha avviato i dialoghi con il padre del talentuoso portoghese, dando il via a una trattativa che potrebbe infiammare il mercato. In un periodo in cui la Serie A sta riscoprendo giovani promesse, Leao rappresenta non solo un acquisto di qualità, ma anche una mossa strategica per rinforzare l'identità del club. Riuscirà il Napoli a realizzare questo sogno?

Il Napoli sogna in grande e mette nel mirino uno dei talenti più puri della Serie A: Rafael Leao. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna si starebbe muovendo concretamente per il fuoriclasse portoghese del Milan, tanto da aver già avuto un primo, significativo contatto con l'entourage del giocatore. Un'operazione che si preannuncia complessa e ambiziosa, ma che testimonia la volontà del club di Aurelio De Laurentiis di costruire una squadra di primissimo livello per Antonio Conte. Leao in azione contro il Napoli Manna incontra il padre di Leao: il Napoli fa sul serio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il DS Manna, definito "scatenatissimo" e "autentico ministro degli esteri" del club, avrebbe fiutato l'aria di cambiamento attorno a Leao.

Leggi anche Napoli, dopo De Bruyne ecco la suggestione Leao: Manna al lavoro per il colpo - Il Napoli alza il tiro e punta su Rafael Leao per dare nuova linfa al suo attacco. Dopo la partenza di De Bruyne, Manna è già al lavoro per portare il talento portoghese sotto il Vesuvio.

