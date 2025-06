Napoli furto in negozio da 32 euro | tre giovani arrestati dalla Polizia a Forcella

Un furto da 32 euro, ma con ripercussioni ben più ampie. Tre giovani marocchini sono stati arrestati a Forcella dalla Polizia, evidenziando il crescente allerta per la sicurezza nelle nostre città. Questo episodio si inserisce in un contesto di criminalità giovanile che preoccupa le comunità. La domanda sorge spontanea: cosa possiamo fare per garantire un futuro migliore e più sicuro ai nostri ragazzi?

Tre giovani sorpresi subito dopo aver rubato in un negozio nella notte tra sabato e domenica in via Coletta, a Forcella (Napoli). La Polizia di Stato ha fermato tre cittadini di origini marocchine di 24, 25 e 29 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso e tentato furto. Napoli, furto in negozio da 32 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, furto in negozio da 32 euro: tre giovani arrestati dalla Polizia a Forcella

Leggi anche Napoli, armi rubate nascoste in casa e tentato furto in strada: due arresti - Due arresti a Napoli nell'ambito dei servizi straordinari della Questura, mirati a combattere la detenzione abusiva di armi e il traffico di stupefacenti.

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, tentano furto in un negozio a Fuorigrotta: due arresti a via Michelangelo

Scrive msn.com: hanno visto i due mentre cercavano di forzare la saracinesca di un negozio in via Michelangelo da Caravaggio. Napoli, aggressione e furto di auricolari a Vasto: arrestati tre 18enni Quando si sono ...

Napoli, sfonda col motorino la porta del negozio e ruba 400 euro dalla cassa

Segnala ilmattino.it: In allegato al post ci sono le riprese di videosorveglianza di un furto ai danni di un esercizio commerciale a Napoli ... la porta d'ingresso di un negozio. Una volta dentro si è subito diretto ...

Napoli, nove arresti per banda del buco: scavavano per derubare negozi

Lo riporta affaritaliani.it: Tra i loro ‘colpi’ anche un furto da quasi 200.000 euro in un negozio e il trafugamento di ... e 4 ai domiciliari), firmata dal gip di Napoli ed eseguita dai carabinieri.