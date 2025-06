Napoli ecco i 100 milioni per Gyokeres | arrivano entro 10 giorni

Il Napoli si prepara a una grande rivoluzione, con 100 milioni pronti per portare Gyokeres sotto il Vesuvio. Un investimento che non solo accende l'entusiasmo di Conte, ma segna anche un cambio di passo in una Serie A sempre più competitiva. Mentre le cessioni si fanno sentire, De Laurentiis dimostra di saper anticipare le mosse dei rivali. La domanda è: sarà il colpo decisivo per tornare al vertice?

Un'estate di rivoluzioni bussa alle porte di Napoli. Gyokeres è il sogno che accende Conte, mentre il club lavora per incassare in fretta. Tra cessioni pesanti e strategie audaci, De Laurentiis gioca d'anticipo (AnsaFoto) Ormai il Napoli ha scelto di giocare al rialzo, senza più paura di sognare. Victor Gyokeres è il nome che accende la fantasia di Antonio Conte, e non stiamo parlando di un nome qualsiasi. È un obiettivo ambizioso, complicato, una montagna da scalare con i ramponi ben affilati, ma De Laurentiis sta dimostrando che questa estate non vuole sentirsi dire "impossibile".

