Napoli due top per Conte | Frattesi e Lee sono le priorità| Gol e assist | ecco il piano di Manna

Il Napoli di Conte è pronto a scrivere un nuovo capitolo, puntando su Frattesi e Lee, i due top player che potrebbero fare la differenza. Con una rosa rinnovata e competitiva, il club partenopeo non solo mira a conquistare il titolo, ma vuole anche riposizionarsi tra le grandi d'Europa. La curiosità? Questi acquisti potrebbero ridefinire il futuro del calcio italiano, sempre più orientato verso giovani talenti in grado di garantire gol e assist!

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una vera e propria rivoluzione per presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una rosa profondamente rinnovata e altamente competitiva. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è al lavoro per regalare al tecnico i profili giusti, e secondo il Corriere dello Sport, due nomi sono in cima alla lista delle priorità: Davide Frattesi dell'Inter e Kang-in Lee del Paris Saint-Germain. Si tratta di giocatori capaci di portare gol, assist e quell'intensità che è un marchio di fabbrica del gioco di Conte. L'obiettivo è chiaro: una squadra pronta per la Champions e per lottare su tutti i fronti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, due top per Conte: Frattesi e Lee sono le priorità| Gol e assist: ecco il piano di Manna

