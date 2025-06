Napoli dopo De Bruyne ecco la suggestione Leao | Manna al lavoro per il colpo

Il Napoli alza il tiro e punta su Rafael Leao per dare nuova linfa al suo attacco. Dopo la partenza di De Bruyne, Manna è già al lavoro per portare il talento portoghese sotto il Vesuvio. In un calcio sempre più competitivo, investire su giovani promesse come Leao potrebbe rivelarsi la mossa vincente per tornare a brillare in campionato. Riuscirà il club partenopeo a strappare il sì del gioiello rossonero?

Napoli. Rafael Leao è il nuovo nome per rinforzare la squadra di Conte: Manna al lavoro per strappare il sì del portoghese Il Napoli sogna in grande e mette Rafael Leao al centro del proprio mercato. L'esterno portoghese è l'obiettivo clou per rinforzare l'attacco sulle fasce, un reparto giudicato troppo poco produttivo nell'ultima stagione.

Leggi anche Anas monitora infrastrutture e viabilità a Napoli e Campi Flegrei dopo il sisma - Anas ha avviato tempestive verifiche sulle infrastrutture e la viabilità a Napoli e nei Campi Flegrei a seguito del recente sisma.

De Bruyne-Napoli, tutto fatto ma visite rinviate: si attende dopo il 9 giugno

Scrive napolipiu.com: L’abbraccio tra Kevin De Bruyne e il Napoli è soltanto rimandato. Nessun passo indietro, nessuna frenata: l’accordo c’è e resta solido, ma le visite mediche previste a Villa Stuart sono state rinviate ...

De Bruyne, le visite mediche col Napoli sono slittate

Secondo ilnapolista.it: "il Napoli - scrive Repubblica - è riuscito a battere la poderosa concorrenza per De Bruyne, che si è appena svincolato dal City" ...

Ecco perchè le visite mediche di De Bruyne con il Napoli sono slittate

Scrive msn.com: Calciomercato SSC Napoli - Neppure oggi Kevin De Bruyne farà le visite mediche, programmate direttamente per il 10 giugno, quando arriverà da Bruxelles dopo la gara tra il Belgio e il Galles. Come scr ...