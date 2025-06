Napoli discarica illegale nella Selva di Chiaiano | da anni rifiuti e auto rubate nell’ex polmone verde

La Selva di Chiaiano, un tempo polmone verde di Napoli, è ora ridotta a una discarica illegale. Rifiuti, auto rubate e oggetti abbandonati deturpano un’area che dovrebbe essere un rifugio per la fauna e un luogo di svago per i cittadini. Questo fenomeno non è isolato: la degradata gestione dei rifiuti è un tema scottante in molte città italiane. È ora di agire per restituire alla comunità il suo spazio verde!

Tempo di lettura: < 1 minuto Carcasse di auto rubate e depredate, materassi abbandonati, elettrodomestici distrutti, mobili rotti, bidoni dal contenuto sconosciuto. Ci troviamo in via Comunale Margherita, divenuta rampa di lancio per rifiuti e veicoli cannibalizzati. Intorno c’è una discarica illegale, in piena Selva di Chiaiano, periferia nord di Napoli. L’area costeggia il cimitero, l’immondezzaio abusivo esiste da anni. Qui un tempo era “polmone verde della città” spiega Alfredo Di Domenico, autore di tante denunce civiche. “Oggi – aggiunge – è diventata il regno del degrado e dell’abbandono “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, discarica illegale nella Selva di Chiaiano: da anni rifiuti e auto rubate nell’ex polmone verde

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scoprono discarica abusiva, agenti minacciati: “Vi faccio togliere di mezzo, non sapete dove state”

Segnala fanpage.it: Una vasta discarica illegale di rifiuti a ridosso del campo Rom di Scampia è stata scoperta dalla polizia locale di Napoli. Denunciato il legale rappresentante di una società concessionaria di ...

Rifiuti, Napoli sommersa da discariche abusive e con 700 campane incendiate: mappa per quartiere

fanpage.it scrive: A Napoli ci sono decine di discariche abusive di rifiuti ... Ma gli sversamenti illegali continuano, così come i danneggiamenti. È la mappa del degrado disegnata da Asìa Napoli, la società ...

Discarica abusiva scoperta nel Napoletano: due denunce per gestione illecita di rifiuti

Riporta quotidiano.net: Napoli, 9 agosto 2022 – Scoperta una discarica abusiva nel Napoletano, 5mila metri quadrati pieni zeppi di automobili fatte a pezzi e vecchi elettrodomestici. C’erano frigoriferi, lavatrici ...