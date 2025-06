Napoli De Laurentiis può spendere 200 milioni? L’analista non ha dubbi

Il Napoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con 200 milioni sul tavolo, De Laurentiis potrebbe rivoluzionare la squadra. La vittoria dello scudetto ha acceso le aspettative: mantenere il titolo non è mai stato così cruciale. Ma chi saranno i nuovi volti che indosseranno la maglia azzurra? Segui questa entusiasmante corsa al mercato, dove ogni scelta potrebbe diventare un colpo da maestro!

L'analisi tecnica delle cifre relative al mercato del Napoli: De Laurentiis spenderà tutto il budget? La prossima sarà una stagione importante per il Napoli, inutile negarlo. La vittoria dello scudetto porta con sé tanta gioia ma anche una serie di responsabilità ed obiettivi nuovi. Confermarsi non è semplice, ma Aurelio De Laurentiis ha l'occasione di portare a termine qualcosa di straordinario, forse ancor di più di quanto fatto quest'anno. Tutto dipenderà dal mercato estivo del Napoli, con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva. Ma che cosa potrà fare De Laurentiis? L'analista economico Fabrizio Vettosi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha commentato le potenzialità economiche del Napoli dopo una stagione così importante.

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l'attaccante del Lille - Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

