Napoli De Bruyne sempre più vicino | accordo quasi raggiunto poi le visite mediche! Le novità sul centrocampista belga

Il Napoli sta per compiere un grande passo nel calciomercato: Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più brillanti al mondo, è a un passo dall'indossare la maglia azzurra! Un accordo quasi raggiunto che potrebbe rivoluzionare il gioco del club partenopeo. Immagina l’impatto che un talento del suo calibro avrà sulla Serie A e sulle ambizioni scudetto! Le visite mediche sono l'ultimo ostacolo. Preparati all'inaspettato!

Kevin De Bruyne è a un passo dal trasferimento al Napoli. Secondo quanto riportato dal portale belga HLN, l’accordo tra il club partenopeo e il fuoriclasse belga in uscita dal Manchester City è praticamente definito: restano solo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, De Bruyne sempre più vicino: accordo quasi raggiunto, poi le visite mediche! Le novità sul centrocampista belga

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

