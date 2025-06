Napoli Conte vuole un centrocampo top | Emre Can grande occasione di mercato?

Il Napoli è pronto a investire pesantemente per un centrocampo da sogno! Con Conte in panchina, Emre Can si profila come una grande occasione di mercato. In un calcio sempre più dominato da squadre che puntano su formazioni solide e bilanciate, il club partenopeo mira a creare un reparto centrale che possa fare la differenza. Riuscirà De Laurentiis a trasformare le ambizioni in realtà? Restate sintonizzati!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato estivo. La società partenopea potrebbe ulteriormente rinforzare la squadra ed acquistare calciatori già sondati nei mesi precedenti. L’obiettivo è rinforzare l’intera squadra ma, probabilmente, a centrocampo sarà investito un importo consistente dei 200 milioni di budget. Riguardo quest’ultimo settore, il mercato potrebbe offrire . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

