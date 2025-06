Napoli Basket la Graded ricorre contro la vendita del club al gruppo di Rizzetta

colpo di scena: Graded ha deciso di ricorrere contro la vendita del Napoli Basket al gruppo di Rizzetta. In un periodo in cui il basket italiano vive una nuova rinascita, il destino di una storica realtĂ come quella partenopea torna al centro dell'attenzione. La battaglia legale dei Grassi non solo segna un capitolo importante per il club, ma riflette anche le sfide che affrontano molte societĂ sportive nel cercare di mantenere la propria identitĂ . Che futuro attende il Napoli Basket?

Che la famiglia Grassi non avesse mollato la presa riguardo la cessione del Napoli Basket, era chiaro a tutti. Ma ora da parte della Graded di Vito Grassi, fratello di Federico, arriva un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli Basket, la Graded ricorre contro la vendita del club al gruppo di Rizzetta

