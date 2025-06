Napoli Basket Graded ricorre contro la vendita agli americani

La battaglia legale nel mondo del basket napoletano si infiamma! Graded Holding alza la voce contro la vendita delle quote a Napoli Basketball Usa LLC, evidenziando un presunto mancato rispetto del diritto di prelazione. Questo scontro non è solo una questione di numeri, ma riflette il crescente interesse degli investitori americani nel nostro sport. Come cambierà il volto del basket in Italia? Rimanete sintonizzati!

La societĂ Â Graded Holding comunica che ha depositato ricorso contro il trasferimento di quote da parte degli altri due soci alla neocostituita Napoli Basketball Usa LLC con sede in Wilmington (Delaware) e nei confronti della stessa Napoli Basket Srl per il mancato rispetto del diritto di prelazione nonostante sia stato regolarmente esercitato. Il ricorso è rivolto a tutelare la seconda attivitĂ sportiva piĂą amata dalla cittĂ e tornata alla ribalta dopo quasi vent’anni di oblio. Impresa compiuta raccogliendo la squadra dalla serie B per riportarla nella serie maggiore dove staziona in continuitĂ da quattro anni conquistando anche il prestigioso trofeo della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

