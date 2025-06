Napoli anche il PSG punta Victor Osimhen? Luis Enrique è sempre stato un ammiratore del nigeriano

Victor Osimhen continua a brillare come una stella nel firmamento calcistico europeo, attirando l'attenzione del PSG e del suo allenatore Luis Enrique, grande estimatore del nigeriano. Nonostante una stagione altalenante per il Napoli post-scudetto, le gesta di Osimhen rimangono vive nei cuori dei tifosi. La sua abilità potrebbe riscrivere il destino di un club in cerca di rinascita. Riuscirà il Napoli a trattenere il suo gioiello?

La scorsa stagione la SSC Napoli non è riuscita a confermare quanto fatto nell’anno dello Scudetto. I ragazzi di CalzonaMazzarriGarcia non sembravano avere lo stesso entusiasmo di un anno fa ma le gesta di quel grande Napoli restano e non vengono dimenticate da chi il calcio lo mastica tutti i giorni. Gli occhi dei migliori club . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

