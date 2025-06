Napoli altro che David o Gyokeres | Conte ha scelto il nuovo bomber da 25 gol

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con un bomber scelto da Conte: non più David o Gyokeres, ma un attaccante da 25 gol pronto a fare la differenza. In un mercato sempre più competitivo, le aspettative sono altissime e i partenopei vogliono tornare protagonisti. La pressione è palpabile, ma la squadra ha tutte le carte in regola per sorprendere. Sarà il momento di dimostrare chi comanda in Serie A!

Conte si aspetta rinforzi ed un mercato da protagonisti assoluti ed ha già individuato il nuovo bomber: altro che David o Gyokeres. Piede sull'acceleratore, a tutto gas perché ora c'è da fare sul serio. Di fatto il campionato è finito da poco più di una settimana ma il mercato si è aperto ufficialmente ieri e le squadre si muovono con grande velocità. Una mini sessione di 10 giorni utile soprattutto ai club che dovranno disputare il Mondiale per Club ma che potranno sfruttare tutte le società professionistiche.

