Napoli Ademola Lookman il grande investimento per l’attacco | affare da 60 milioni di euro?

Il Napoli punta in alto e scommette su Ademola Lookman, un affare da 60 milioni che promette di accrescere la potenza offensiva della squadra. Con De Laurentiis e Conte al timone, il sogno scudetto si fa più concreto, mentre la qualificazione agli ottavi di Champions diventa un imperativo. Sarà interessante vedere se questa mossa rivoluzionerà le sorti del club, in un campionato sempre più competitivo. Chi sarà il vero protagonista?

Terminato il campionato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte hanno deciso di continuare il proprio rapporto di lavoro. Il mister partenopeo vuole una squadra da Scudetto e l’obiettivo sarà anche quello di qualificarsi almeno agli ottavi di UEFA Champions League. La dirigenza partenopea ha intenzione di rinforzare la squadra seguendo sempre i . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Se ne parla anche su altri siti

Conte spinge per Lookman al Napoli! Novità su Neres, Zhegrova è vicino; Atalanta, Lookman verrà ceduto in estate. Il club ascolta offerte fra i 40 e i 50 milioni; Moretto: “Lookman lascierà sicuramente l’Atalanta, Napoli e Juve sono fortemente interessate”; Conte spinge per Lookman al Napoli! Novità su Neres, Zhegrova è vicino. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conte spinge per Lookman al Napoli! Novità su Neres, Zhegrova è vicino

Come scrive msn.com: Ademola Lookman al Napoli per un tridente di livello europeo. Il forte attaccante dell'Atalanta sarebbe la prima scelta di Antonio Conte, che avrebbe indicato il personalmente talento anglo-nigeriano ...

Lookman, addio all'Atalanta: il Napoli non molla, lo vuole per sostituire Kvara

Segnala areanapoli.it: Ademola Lookman è finito nel mirino di diverse squadre, visto che dirà addio all'Atalanta: il Napoli lo vuole per sostituire Kvaratskhelia.

TMW - Napoli, nel mirino Lookman per il dopo Kvara

Lo riporta napolimagazine.com: L'Atalanta non ha bisogno di cedere, anzi, può rilanciarsi e comprare. Però quasi certamente ci sarà una cessione eccellente, del giocatore più rappresentativo all'estero dopo la tripletta in finale d ...