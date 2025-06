Musetti è diventato grande | dalla cantina della nonna al clic mentale

Lorenzo Musetti, dalla cantina della nonna ai quarti di finale del Roland Garros: una storia di crescita che riflette un trend sempre più forte nel tennis italiano. La sua consapevolezza e sicurezza non sono solo frutto del talento, ma di un approccio mentale innovativo. Un esempio per le nuove generazioni, che dimostra come la passione e la determinazione possano trasformare un sogno in realtà. Non perdere l'occasione di seguirlo!

Musetti mai così forte: il rovescio a un mano, i progressi su dritto e servizio, la svolta mentale. Dove può arrivare

Riporta msn.com: Lorenzo Musetti raggiunge i quarti del Roland Garros dopo aver battuto Rune. «La verità è che è ho imparato a pensare come un top 10». I numeri: in questo 2025 è arrivato a vincere il 77% delle partit ...

Dal nostro inviato Riccardo Crivelli

Roland Garros, Musetti sogna in grande. Rune avvisato agli ottavi

Secondo msn.com: I limiti, così come i record, sono fatti per esser superati, lo ha capito Lorenzo Musetti, protagonista fin qui di un 2025 da sogno. Soprattutto da quando è iniziata la stagione sul rosso. Maturo, tec ...