Musetti chef | pasta alle 2 di notte dopo la vittoria contro Rune

Dopo una vittoria mozzafiato contro Rune, Lorenzo Musetti non si ferma mai. Alle 2.15 di notte, il giovane tennista diventa chef e si cimenta nella preparazione di una deliziosa pasta. Questo gesto non è solo un momento di relax, ma riflette un trend sempre più forte: gli sportivi che abbracciano la cucina come forma di espressione e recupero. Scopri come il cibo può essere il vero carburante della vittoria!

Da tennista a chef. Lorenzo Musetti, dopo aver finito verso la mezzanotte il suo match di ottavi contro Holger Rune, si è dedicato ai fornelli: pasta cucinata alle "2.15 di notte", come dice il giocatore, impegnato con il Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti chef: pasta alle 2 di notte dopo la vittoria contro Rune

