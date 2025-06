Musetti batte Rune in 4 set e vola ai quarti | Sognavo di giocare così sono fiero | Paolini fuori con la beffa

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale con una vittoria mozzafiato su Rune, dimostrando che il talento italiano non teme le sfide. “Sognavo di giocare così”, ha dichiarato con orgoglio. Ma la gioia è sporcata dalla delusione di Jasmine Paolini, protagonista di una partita drammatica: tre match point sprecati e un sogno infranto. In un torneo ricco di emozioni, l’imprevedibilità del tennis continua a sorprendere! Chi sarà il prossimo a brillare?

Lorenzo batte il danese, sfiderà Tiafoe. Che beffa per Jasmine, che fallisce tre match point e perde contro l'ucraina Svitolina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Musetti batte Rune in 4 set e vola ai quarti: «Sognavo di giocare così, sono fiero» | Paolini fuori con la beffa

Leggi anche Internazionali di Roma, Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set: la semifinale è sua - Lorenzo Musetti incanta il pubblico agli Internazionali di Roma, superando il tedesco Alexander Zverev in una straordinaria semifinale.

Se ne parla anche su altri siti

Musetti agli ottavi: batte Navone e trova Rune; Capolavoro Musetti: batte Rune in quattro set e conquista per la prima volta i quarti di Parigi; Roland Garros, ora in campo Musetti-Rune 7-5 3-6: si gioca il terzo set - Musetti-Rune: un set pari; Roland Garros: Musetti batte Rune 3-1 e vola ai quarti di finale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti da incorniciare: batte Rune e vola ai quarti al Roland Garros

Lo riporta gazzettadiparma.it: Straordinario Lorenzo Musetti: agli ottavi di finale a Parigi batte dopo oltre tre ore in 4 set la testa di serie numero 10 Holger Rune. 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio a favore del carrarino, testa d ...

Super Musetti al Roland Garros: batte Rune in quattro set e vola ai quarti

Si legge su msn.com: Musetti batte Rune per la prima volta in carriera e si qualifica ai quarti di finale del Roland Garros. Lunga battaglia di quattro set e oltre tre ore, adesso sulla strada di Lorenzo si staglia lo sta ...

Musetti ai quarti al Roland Garros, Rune ko in 4 set

Si legge su msn.com: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il tennista toscano batte in quattro set la testa di serie ...