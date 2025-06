Musetti ai quarti al Roland Garros Rune ko in 4 set

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale del Roland Garros 2025, battendo Holger Rune in un match emozionante. Il giovane talento toscano, dopo una prestazione da maestro, si prepara a sfidare Francis Tiafoe per un posto nelle semifinali. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche la rinascita del tennis italiano sulla scena mondiale. Chi sarà il prossimo a sorprendere? Non perderti il prossimo capitolo!

L'azzurro affronterĂ lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale PARIGI (FRANCIA) - Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il tennista toscano batte in quattro set la testa di serie numero 10 Holger Rune: 7-5 3-6 6-3 6-2 il punteggio, dopo tre ore e 18 minuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Musetti ai quarti al Roland Garros, Rune ko in 4 set

