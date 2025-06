Musetti ai quarti al Roland Garros Rune ko in 4 set

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale al Roland Garros, un traguardo che lo avvicina sempre di più ai grandi del tennis. Dopo una battaglia avvincente contro Holger Rune, durata oltre tre ore e oltre la mezzanotte, il carrarino dimostra che la nuova generazione è pronta a brillare. Ora l’asticella si alza: affronterà Frances Tiafoe, in un match che promette spettacolo e emozioni. Non perderti questo duello!

AGI - Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo il danese Holger Rune in quattro set, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2. La partita è durata tre ore e 18 minuti e si è protratta oltre la mezzanotte. Il carrarino ora se la vedrà con il 27enne statunitense Frances Tiafoe, che ha superato il tedesco Daniel Altmaier. Tiafoe conduce 3-2 nei precedenti, ma ha perso l'unica sfida sulla terra, nel 2023 a Roma. L'eventuale semifinale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz in una rivincita degli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha sfoderato il meglio del suo repertorio per piegare il numero 10 del ranking in una sfida altamente spettacolare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Musetti ai quarti al Roland Garros, Rune ko in 4 set

