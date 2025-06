Muore nello scontro in moto contro un’auto | mattina di sangue ad Arezzo

Una mattina tragica ad Arezzo, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale tra una moto e un'auto. Questo evento riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la mobilità aumenta. La domanda è: quanto facciamo per proteggere noi stessi e gli altri? La lotta per strade più sicure continua.

AREZZO – Mattina di sangue ad Arezzo: un uomo di 52 anni è morto nello scontro in moto contro un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,20 di oggi (2 giugno) in via Montefeltro all’incrocio con via Linoli in zona Catona. Si è subito capito che le condizioni del centauro erano gravissime. Sul posto l’auto infermierizzata, la Blsd del Cb di Arezzo e la polizia municipale, mentre è stato allertato l’elisoccorso Pegaso. Nonostante le manovre rianimatorie, però, il 52 è deceduto e il suo corpo ed è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

