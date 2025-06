Muore dopo il calcio di un cavallo in un' azienda agricola

Un tragico incidente ha scosso la comunità della Marsica: un uomo di 39 anni, originario dell'India, è morto a causa di un calcio di un cavallo mentre lavorava in un'azienda agricola. Questo evento riporta l'attenzione sulla sicurezza nel settore agricolo, dove incidenti simili possono mettere a rischio la vita dei lavoratori. È fondamentale riflettere sull'importanza di protocolli di sicurezza adeguati per proteggere chi lavora ogni giorno la terra.

Un uomo di 39 anni, originario dell’India e residente nella Marsica, ha perso la vita ieri, 1 giugno, dopo essere stato colpito da un cavallo mentre lavorava in una tenuta agricola nei pressi di Massa d’Albe, in provincia dell’Aquila. In base alle prime informazioni diffuse dall'agenzia Ansa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Muore dopo il calcio di un cavallo in un'azienda agricola

Leggi anche Tragedia a Nocera Inferiore: 54enne muore dopo un boccone andato di traverso - Una tragedia a Nocera Inferiore: una donna di 54 anni di Sorrento ha perso la vita dopo un incidente durante una cena, colpita da un arresto cardiaco causato da un boccone andato di traverso.

Ne parlano su altre fonti

Ucciso dal calcio di un cavallo sul cuore: 39enne muore dopo il ricovero; Tragedia a Massa d’Albe, 39enne muore dopo il calcio di un cavallo; Colpito dal calcio del cavallo: muore giovane; Muore colpito dal calcio di un cavallo. Disposta l'autopsia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Muore colpito dal calcio di un cavallo. Disposta l'autopsia

rainews.it scrive: Dramma ieri in una tenuta agricola nei pressi di Massa d’Albe, dove un lavoratore di 39 anni di origini indiane ha perso la vita dopo essere stato colpito da un calcio sferrato da un cavallo. L’uomo, ...

Tragedia a Massa d’Albe, 39enne muore dopo il calcio di un cavallo

Come scrive terremarsicane.it: Massa d’Albe - In una tenuta agricola nei pressi di Massa d’Albe, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale: un uomo di 39 anni originario dell’India e residente a Massa D'Albe è ...

Colpito da cavallo a Massa d'Albe, 39enne muore in ospedale

Secondo msn.com: Un uomo di 39 anni, originario dell'India e residente nella Marsica, è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in una tenuta agricola nei pressi di Massa d'Albe (L'Aquila). (ANSA) ...