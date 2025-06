Muore a 11 anni mentre fa la doccia disposta un' autopsia

Una tragedia inaspettata ha colpito Montecorvino Pugliano, dove un bambino di soli 11 anni è morto mentre faceva la doccia. Gli investigatori hanno disposto un'autopsia per chiarire le cause di questo drammatico evento. In un'epoca in cui si parla sempre di sicurezza domestica, questa notizia dovrebbe farci riflettere sull'importanza di adottare misure preventive, anche nei momenti più quotidiani e apparentemente innocui. Cosa possiamo fare per proteggere i nostri cari?

Un bambino di soli 11 anni è morto in casa, mentre faceva la doccia, a Montecorvino Pugliano. L'evento si sarebbe verificato nella serata di ieri. A scoprire il corpo sono stati i genitori, che hanno poi tentato di rianimare il ragazzo.

