Multe stradali Perugia-flop Uno su due non paga

Le multe a Perugia sembrano diventate un vero e proprio "gioco" per molti automobilisti: oltre il 50% non le paga! Questo trend evidenzia un malcontento crescente verso la gestione della viabilità e il rapporto tra cittadini e istituzioni. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, è interessante notare come la disobbedienza alle sanzioni possa riflettere una richiesta di maggiore qualità nei servizi pubblici. Perché continuare a multare senza migliorare le strade?

Perugia, 2 giugno 2025 – Le multe sui parabrezza delle auto dei perugini fioccano, ma evidentemente oltre la metà dei sanzionati non le pagano. È quanto emerge dal report diffuso dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che i comuni devono pubblicare per legge entro il 31 maggio. E dai dati sugli introiti per le sanzioni del 2024 spunta la sorpresa: Perugia è il capoluogo con il maggiore decremento dei ricavi reali da multe, con un crollo del 56%. Secondo i dati dell’associazione dei consumatori, il Comune umbro nel 2024 ha incassato proventi reali dalle multe stradali (divieto di sosta, eccesso di velocità e altre violazioni al Codice) per 2,2 milioni, a fronte dei 5,1 milioni dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multe stradali, Perugia-flop. Uno su due non paga

Leggi anche Multe stradali, quanto conservarle e quando vanno in prescrizione - Scoprire quanto tempo conservare le multe stradali e quando scadono è essenziale per evitare complicazioni legali e finanziarie.

